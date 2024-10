Volkwagen vuole chiudere 3 impianti in Germania, verso scontro (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (askanews) – Si profila un durissimo scontro in Germania tra Volkswagen, sindacati e politica. La dirigenza della casa automobilistica punta a chiudere 3 dei 10 impianti nel Paese e vuole tagliare migliaia di posti di lavoro. A lanciare l’allarme è stata la presidente del Consiglio aziendale, Daniela Cavallo, un organismo di rappresentanza dei lavoratori nel direttorio. Dopo due giorni di discussioni con il management ha incontrato i dipendenti presso il quartier generale di Wolfsburg. E ha riferito che il piano di riassetto prevede anche un taglio del 10% sulle buste paga dei circa 300.000 lavoratori, assieme al loro congelamento sul prossimo anno e il 2026, con cui le retribuzioni verrebbero complessivamente ridotte del 18%. Nei suoi 87 anni di storia Volkswagen non ha mai chiuso impianti nella madre patria. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (askanews) – Si profila un durissimointra Volkswagen, sindacati e politica. La dirigenza della casa automobilistica punta a3 dei 10nel Paese etagliare migliaia di posti di lavoro. A lanciare l’allarme è stata la presidente del Consiglio aziendale, Daniela Cavallo, un organismo di rappresentanza dei lavoratori nel direttorio. Dopo due giorni di discussioni con il management ha incontrato i dipendenti presso il quartier generale di Wolfsburg. E ha riferito che il piano di riassetto prevede anche un taglio del 10% sulle buste paga dei circa 300.000 lavoratori, assieme al loro congelamento sul prossimo anno e il 2026, con cui le retribuzioni verrebbero complessivamente ridotte del 18%. Nei suoi 87 anni di storia Volkswagen non ha mai chiusonella madre patria.

Volkwagen vuole chiudere 3 impianti in Germania, verso scontro

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il piano prevede anche la riduzione di tutti gli stipendi del 10% e il congelamento nel 2025 e nel 2026. Il sindacato IG Metall: “Una pugnalato al cuore” ... (msn.com)

Sempre più sotto pressione per ridurre le spese in un clima economico difficile, la Volkswagen "vuole chiudere almeno tre stabilimenti in Germania ". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio di ... (tg.la7.it)

Secondo il consiglio di fabbrica del colosso dell'auto tedesca "il Consiglio di Amministrazione vuole chiudere almeno tre stabilimenti VW in Germania" ... (fanpage.it)