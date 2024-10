“Volkswagen vuole chiudere almeno 3 stabilimenti in Germania e tagliare decine di migliaia di posti di lavoro” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 - Choc in Germania: Volkswagen chiuderà almeno tre fabbriche e taglierà decine di migliaia di posti di lavoro in Germania, secondo quanto annunciato dal Comitato aziendale del principale gruppo automobilistico europeo, che parla di uno "storica" piano sociale volto a "sanare" i siti produttivi. Il piano prevede anche la riduzione di tutti gli stipendi del 10% e il congelamento nel 2025 e nel 2026, si legge in un comunicato, parlando anche di trasferimenti all'estero di molte attività e reparti del gruppo attualmente con sede in Germania. La notizia conferma l'anticipazione di Bloomberg News. "È una profonda pugnalata al cuore" dei lavoratori della Volkswagen: così il sindacato IG Metall ha contestato e respinto i piani di chiusura degli impianti, definiti "inaccettabili". Il sindacato ha minacciato conseguenze. Quotidiano.net - “Volkswagen vuole chiudere almeno 3 stabilimenti in Germania e tagliare decine di migliaia di posti di lavoro” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 - Choc inchiuderàtre fabbriche e taglieràdididiin, secondo quanto annunciato dal Comitato aziendale del principale gruppo automobilistico europeo, che parla di uno "storica" piano sociale volto a "sanare" i siti produttivi. Il piano prevede anche la riduzione di tutti gli stipendi del 10% e il congelamento nel 2025 e nel 2026, si legge in un comunicato, parlando anche di trasferimenti all'estero di molte attività e reparti del gruppo attualmente con sede in. La notizia conferma l'anticipazione di Bloomberg News. "È una profonda pugnalata al cuore" dei lavoratori della: così il sindacato IG Metall ha contestato e respinto i piani di chiusura degli impianti, definiti "inaccettabili". Il sindacato ha minacciato conseguenze.

