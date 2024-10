Volkswagen, dura crisi: pronta a chiudere tre fabbriche e a ridurre lo stipendio (Di lunedì 28 ottobre 2024) Volkswagen ha comunicato la volontà di chiudere almeno tre fabbriche in Germania, una decisione che ha sollevato preoccupazioni tra i dipendenti. durante un incontro a Wolfsburg, Daniela Cavallo, presidente del Consiglio di fabbrica, ha avvertito che nessuno stabilimento è al sicuro e che anche gli altri siti potrebbero subire ridimensionamenti. Questa ristrutturazione potrebbe comportare la L'articolo Volkswagen, dura crisi: pronta a chiudere tre fabbriche e a ridurre lo stipendio Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)ha comunicato la volontà dialmeno trein Germania, una decisione che ha sollevato preoccupazioni tra i dipendenti.nte un incontro a Wolfsburg, Daniela Cavallo, presidente del Consiglio di fabbrica, ha avvertito che nessuno stabilimento è al sicuro e che anche gli altri siti potrebbero subire ridimensionamenti. Questa ristrutturazione potrebbe comportare la L'articolotree alo

Volkswagen, dura crisi: pronta a chiudere tre fabbriche e a ridurre lo stipendio

