(Di lunedì 28 ottobre 2024) Neglisi attende il verdetto sul nuovo USPS (United Statesl Service) Equity Act, una legge che potrebbe consentire ai produttori e rivenditori di consegnare direttamente ai consumatori neglitramite il serviziole nazionale. Vini pernazionale Apparentemente può sembrare un dettaglio scontato, ma ad oggi la spedizione di bevande alcoliche nel Paese a stelle e strisce è appannaggio esclusivo di compagnie private come FedEx e UPS, autorizzate a spedire alcolici alle case degli statunitensi. Al contrario al serviziole nazionale non è consentito per via di un decreto emanato durante il(Titolo 18 del Codice degli). È proprio questo divieto ad essere il nodo del USPS Equity Act.