Ultime Notizie Roma del 28-10-2024 ore 09 | 10

(Di lunedì 28 ottobre 2024)dailynews radiogiornale giorno da navigazione da parte di Francesco Vitale in studio si tratta oggetti che rappresentano una pericolo per la democrazia del paese lo scrive il PM di Milano Francesco De Tommasi negli atti dell’indagine sul gruppo che fabbrica vado e che godeva di appoggio in ambienti anche quello della criminalità mafiosa dei servizi uno degli arrestati Nunzio Samuele calamunci avrebbe spedito una mail da un account è intestato a Mattarella con nome e cognome nel mirino del gruppo c’erano anche il presidente del Senato Ignazio il figlio Geronimo La banda aveva documenti classificati e potrebbe aver venduto dati all’estero meloni Nella peggiore delle ipotesi Siamo davanti al reato di versione nessuno stato di diritto foto la lega aumentare le pene per gli spioni piantedosi specialisti già lavoro per proteggere strutture dello Stato Crosetto capire se c’è un filo rosso ...