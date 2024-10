Ubriaco al volante con la figlia a bordo si schianta contro un muro (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si schianta contro un muro mentre guida dopo aver abusato di alcolici e con la figlia minorenne a bordo.É successo nella notte di sabato 26 ottobre all’altezza della galleria di Montecrestese sulla statale 337, dove i carabinieri di Varzo hanno denunciato un 42enne per guida in stato di Novaratoday.it - Ubriaco al volante con la figlia a bordo si schianta contro un muro Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Siunmentre guida dopo aver abusato di alcolici e con laminorenne a.É successo nella notte di sabato 26 ottobre all’altezza della galleria di Montecrestese sulla statale 337, dove i carabinieri di Varzo hanno denunciato un 42enne per guida in stato di

Sono stati i carabinieri di Varzo a denunciare un 42enne residente in Ossola, per guida in stato di ebbrezza. L’uomo la notte di sabato all’altezza della galleria di Montecrestese, sulla statale 337, ... (ecorisveglio.it)

