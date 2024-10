Abruzzo24ore.tv - Stoccaggio gas e sismicità: le preoccupazioni del Forum H2O al Ministero

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Chieti - IlH2O ha presentato osservazioni cruciali aldell'Ambiente riguardo alla proroga della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del 2014, collegata alla proposta della Gas Plus Storage per losotterraneo di 157 milioni di metri cubi di gas a San Martino sulla Marrucina. Ildeve valutare la validità di questo decreto, considerando le recenti ricerche sugli impatti ambientali e le attuali condizioni del territorio. "È significativo notare - evidenzia ilH2O - che i tecnici ministeriali abbiano richiamato una recente ricerca riguardante lapotenzialmente indotta da tali attività, esprimendo le stessegià sollevate da noi attivisti in passato". Le autorità hanno richiesto chiarimenti su vari aspetti, come la qualità dell'aria e il rischio idrogeologico.