Sonego-Jarry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Lorenzo Sonego se la vedrà contro Nicolas Jarry nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor. Non una qualificazione banale, quella ottenuta dal tennista piemontese, che al primo turno si era trovato di fronte un ostacolo molto complicato da affrontare quale Botic Van De Zandschulp. Un ottimo successo ai danni dell’olandese arrivato in lotta, poi da favorito ha confermato il pronostico contro Carballes Baena. Punti importanti in questo finale di stagione per Lorenzo, che ora ha un altro match tutto sommato alla portata. Jarry negli ultimi mesi ha davvero fatto una fatica enorme a vincere partite, con solamente due vittorie da maggio in poi. Inoltre, anche i precedenti sorridono all’azzurro, che ha vinto tutti e tre gli scontri diretti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Lorenzose la vedrà contro Nicolasnel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento indoor. Non una qualificazione banale, quella ottenuta dal tennista piemontese, che al primo turno si era trovato di fronte un ostacolo molto complicato da affrontare quale Botic Van De Zandschulp. Un ottimo successo ai danni dell’olandese arrivato in lotta, poi da favorito ha confermato il pronostico contro Carballes Baena. Punti importanti in questo finale di stagione per Lorenzo, che ora ha un altro match tutto sommato alla portata.negli ultimi mesi ha davvero fatto una fatica enorme a vincere partite, con solamente due vittorie da maggio in poi. Inoltre, anche i precedenti sorridono all’azzurro, che ha vinto tutti e tre gli scontri diretti.

Sonego-Jarry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2024

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Lorenzo Sonego ed il cileno Nicolas Jarry. Quarto confronto diretto tra i due, con il ... (Oasport.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell'ATP Masters 1000 di ... (oasport.it)

E per chi non è riuscito a strappare un biglietto per vederla dal vivo, la soluzione sarà vederla in tv o in streaming. Cagliari-Bologna, 10ª giornata Serie A Enilive Data e orario: martedì 29 ottobre ... (fantacalcio.it)

Oggi prende il via il nono turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma da venerdì 25 ottobre a domenica 27 ottobre. (msn.com)