Ilveggente.it - Sinner preferisce farlo così: gli piace di più

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)lo ha ammesso davanti a tutti: ancora una volta, va controcorrente. Gli appuntamenti in agenda si contano ormai sulla punta delle dita, eppure questo non vuol dire che la stagione sia finita. Il 2024 potrebbe ancora riservarci qualche sorpresa, motivo per il quale sarebbe meglio tenersi pronti in vista di possibili colpi di coda. A questo punto dovremmo conoscere Jannike sapere che da lui ci si può aspettare qualunque cosa. Incluso che conquisti un nuovo record, dopo averne collezionati già tantissimi in questi sfavillanti dodici mesi.: glidi più (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl primato in questione riguarda, in qualche modo, il suo collega ed ex numero 1 del mondo Novak Djokovic. Nell’anno che lo ha consacrato a re del ranking Atp, il campione altoatesino ha vinto qualunque cosa potesse vincere, in sostanza.