Serie D girone C. Real Calepina firma l’exploit col Portogruaro

Ancora una giornata ricca di emozioni e colpi di scena nel girone C di Serie D. L'undicesimo turno mescola la gioia per i successi di Caravaggio e Brusaporto, preziosi in ottica play off, alla delusione di Virtus Ciserano e Villa Valle per due sconfitte che frenano il rispettivo cammino. Anche se proviene dal fondo classifica, però, il risultato che merita un occhio di riguardo è il 2-1 inflitto dalla Real Calepina al blasonato Portogruaro. Un successo firmato dalle reti di Ekuban e Duda, rispettivamente al 15' e al 42' del primo tempo, che non vengono "cancellate" dal rigore firmato nel recupero da Corti e consentono ai biancazzurri di abbandonare l'ultimo posto in classifica.

