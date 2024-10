Oasport.it - Ranking ATP (28 ottobre 2024): Jannik Sinner sul trono fino a fine stagione, Musetti e Berrettini in ascesa

(Di lunedì 28 ottobre 2024)inizia la sua 21ª settimana da n.1 del mondo. Il tennista altoatesino, reduce dalla vittoria nel torneo di esibizione “Six Kings Slam” di scena a Riad (Arabia Saudita), tanto discussa per il compenso di sei milioni di dollari, si prepara in vista degli ultimi eventi del. Tuttavia, è già certo che il suoresterà taleal termine dell’annata. Ora l’obiettivo è Carlos Alcaraz, che ha raggiunto le 36 settimane. Lo spagnolo, sconfitto nella finale dell’evento saudita, è il primo degli inseguitori nelATP, seppur notevolmente distanziato. Rispetto all’ultimo aggiornamento, il distacco dalla vetta si è leggermente assottigliato per via dei 500 punti persi dall’azzurro, che non ha preso parte al torneo di Vienna. Tuttavia parliamo di 4300 punti di gap, non pochi.