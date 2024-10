Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della terza giornata di A1. Di Fulvio e Balzarini lanciano Pro Recco e AN Brescia

(Di lunedì 28 ottobre 2024)SERIE A1Francesco Di: trasferta capitolina senza particolari patemi per la Proche resta ovviamente in vetta alla classifica a punteggio pieno. La stellasquadra ligure brilla con una tripletta. Stefano Sordini: continua a brillare il centrovasca classe 2002Florentia che ha iniziato la stagione alla grande. Performance eccezionale nella vittoria dei toscani sull’Onda Forte, addirittura cinque le reti per lui. Matteo Carlo Ciotti: la Roma Vis Nova dilaga in casa sul Catania, arriva addirittura un poker messo a segno dall’attaccante classe 2001. Alessandro: l’ANè l’unica che rimane in scia alla Proa punteggio pieno. Vittoria difficile in trasferta sull’Ortigia, con il canterano che sfodera un’ottima prestazione da tre reti.