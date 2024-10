Padel, Luigi Carraro rieletto presidente Fip: “Lavoriamo al sogno Olimpiadi” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Doha (Qatar), 28 ottobre 2024 – Luigi Carraro è stato rieletto all'unanimità – con l'85% degli aventi diritto al voto - presidente della International Padel Federation dalla 34esima Assemblea Generale della FIP riunitasi a Doha in occasione dei FIP World Padel Championships, i mondiali di Padel. Una scelta di continuità “naturale” alla luce dei numeri e dei risultati ottenuti negli ultimi anni. Una crescita che adesso si pone, tra gli altri, il traguardo di portare il Padel alle Olimpiadi. Sport.quotidiano.net - Padel, Luigi Carraro rieletto presidente Fip: “Lavoriamo al sogno Olimpiadi” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Doha (Qatar), 28 ottobre 2024 –è statoall'unanimità – con l'85% degli aventi diritto al voto -della InternationalFederation dalla 34esima Assemblea Generale della FIP riunitasi a Doha in occasione dei FIP WorldChampionships, i mondiali di. Una scelta di continuità “naturale” alla luce dei numeri e dei risultati ottenuti negli ultimi anni. Una crescita che adesso si pone, tra gli altri, il traguardo di portare ilalle

Padel, Luigi Carraro rieletto presidente Fip: “Lavoriamo al sogno Olimpiadi”

