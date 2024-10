Linkiesta.it - Non sappiamo più ridere dei fessi, e quelli si riproducono pure

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Certo, bisognerebbe parlare di Donald Trump da Joe Rogan. Certo, bisognerebbe parlare dei tifosi di calcio e d’un welfare che non prevede siano considerati invalidi e adeguatamente aiutati. Certo, bisognerebbe parlare di padre Pizzarro. Però mi chiedo se tutti questi temi, se tutti i fattarelli degli ultimi giorni, se tutto uno specifico tipo di scemenza che vediamo ingegnarsi nelle polemiche, se tutto ciò non sia riducibile a un problema di lessico. Lo so che con certe parole chiave si fattura e non vorrei mai privare del sostentamento coloro che una volta avrebbero lavato i bicchieri al bar all’angolo e grazie ai social e al declino delle élite hanno rispettabili mansioni intellettuali. Lo so che «mascolinità tossica» funziona. Lo so che «patriarcato» funziona.