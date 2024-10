Nel 2025 a San Miniato in scena un testo inedito di Andrea Camilleri

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) SAN– Unmai rappresentato prima per il Dramma Popolare di San. È undi, dal titolo Autodifesa di Caino e vedrà le scene nel centenario della nascita dell’autore siciliano, a luglio. Ad annunciarlo il presidente dell’istituto Dramma Popolare, Marzio Gabbanini Nell’occasione dell’iniziativa Dalle carte al palcoscenico è stato presentato anche unteatrale diconservato per 70 anni nell’archivio del Dramma Popolare: un copione che risale al 1950, anno in cuiera uno studente e che si intitola Il Santo Nero. Ex voto in tre atti: il protagonista è il santo eremita Calogero la cui vita è presentata dacon dei quadretti popolari dal profondo messaggio morale per l’uomo di oggi.