Nasce il Premio Futura | un’iniziativa per il cinema italo-iberoamericano

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una nuova iniziativa si fa strada nel panoramatografico, con l’obiettivo di incentivare la collaborazione tra Italia, Spagna e i Paesi latinoamericani. È stato presentato il, un concorso dedicato allo sviluppo di sceneggiature che si terrà nell’ambito della Festa di Roma. I direttori artistici del Festival La Nueva Ola, insieme alla giuria e al consigliere culturale dell’Ambasciata della Colombia a Roma, hanno illuminato i dettagli di questo interessante progetto, aperto a lungometraggi di finzione e documentari, e caratterizzato da undi 1.500 euro per i migliori lavori. Obiettivi delIlsi propone come una piattaforma per promuovere la creazione di coproduzioni tra l’Italia e i Paesi iberoamericani, sottolineando l’importanza di storie comuni e del patrimonio culturale condiviso.