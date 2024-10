Quotidiano.net - Multe da autovelox e ricorsi, la Cassazione cambia tutto

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 – Codice della strada esulle, lacontinua a ’fare legge’. Con l’ordinanza 26553 del 24 ottobre la Suprema Corte interviene con due novità importanti. "Nessun invio dati del conducente e nessuna perdita punti”, riassume Luigi Vingiani, avvocato e segretario nazionale Confederazione giudici di pace. Ecco la spiegazione per punti. La circolare del ministero "Una circolare ministeriale invitava già la polizia stradale a non decurtare i punti della patente, con un ricorso in atto – sottolinea Vingiani -. Ora laha recepito l’orientamento di una buona parte dei giudici di pace, per quel che mi riguarda lo sto mettendo in pratica da 10 anni. Che senso ha l’obbligo di comunicare i dati del conducente se ancora non sappiamo l’esito del ricorso? Se vinco la causa devo fare istanza per riavere i punti decurtati dalla patente.