Oasport.it - MotoGP, sarà Andrea Iannone a sostituire Fabio Di Giannantonio nel GP di Malesia

(Di lunedì 28 ottobre 2024), quindi,Dinel Gran Premio di, penultimo appuntamento del Mondiale2024. Le voci dei giorni scorsi sono state confermate proprio pochi minuti fa con il comunicato del team VR46 che ha salutato il pilota romano, costretto a fermarsi per una operazione alla spalla, e ha dato il benvenuto o, per meglio dire, bentornato, al nativo di Vasto. Si erano fatti diversi nomi per questa ambita opportunità. Si parlava di Nicolò Bulega (vicecampione del mondo in superbike), ma alla fine è stato proprioad essere scelto. Un ritorno graditissimo indopo la durissima squalifica di 4 anni che rischiava di segnare la sua carriera in maniera irrimediabile. “The Maniac” invece, è già tornato in superbike e ha fatto vedere che la velocità non gli manca Corsi e ricorsi storici si potrebbe dire.