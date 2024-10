Mister Movie | John Lithgow parla del ritorno a sorpresa di Lord Farquaad in Shrek 5 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. I fan del franchise di Shrek potrebbero presto tornare nella terra di “molto, molto lontano”, e con essi, forse, anche uno dei cattivi più iconici del primo capitolo, Lord Farquaad. Nonostante il destino apparentemente definitivo di Farquaad, inghiottito dal drago alla fine del film originale, l’attore John Lithgow si è dichiarato pronto a riprendere il ruolo se gli venisse chiesto. In un’intervista con PEOPLE, Lithgow ha rivelato senza esitazioni il suo entusiasmo: “Direi di sì subito.” Lord Farquaad e la Possibilità di un ritorno in Shrek 5 Lord Farquaad, nel suo ruolo di crudele despota e aspirante marito della principessa Fiona, è stato uno dei personaggi più memorabili della saga. Mistermovie.it - Mister Movie | John Lithgow parla del ritorno a sorpresa di Lord Farquaad in Shrek 5 Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. I fan del franchise dipotrebbero presto tornare nella terra di “molto, molto lontano”, e con essi, forse, anche uno dei cattivi più iconici del primo capitolo,. Nonostante il destino apparentemente definitivo di, inghiottito dal drago alla fine del film originale, l’attoresi è dichiarato pronto a riprendere il ruolo se gli venisse chiesto. In un’intervista con PEOPLE,ha rivelato senza esitazioni il suo entusiasmo: “Direi di sì subito.”e la Possibilità di unin, nel suo ruolo di crudele despota e aspirante marito della principessa Fiona, è stato uno dei personaggi più memorabili della saga.

Mister Movie | John Lithgow parla del ritorno a sorpresa di Lord Farquaad in Shrek 5

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie nasce dal presupposto di fare buona informazione. Il cinema è un’arte e inteso come forma d’espressione è la pelle umana delle cose, il derma della realtà, è un occhio aperto sul mondo, ... (mistermovie.it)

Collider's Perri Nemiroff sits down with The Babadook writer and director Jennifer Kent at Fantastic Fest 2024 for the movie's 10th Anniversary. The Babadook is a horror movie about a mother and son ... (msn.com)

The movie, directed by Oscar winner Edward Berger (All Quiet on the Western Front) is based on the 2016 novel of the same name by Robert Harris. Lithgow’s character, the imperious Cardinal ... (aol.com)

La famiglia è una condanna. Josh Brolin, Peter Dinklage, Taylour Paige, M. Emmet Walsh, Jennifer Landon, con Brendan Fraser e Glenn Close ti aspettano in Brothers Movie, disponibile su Prime Video dal ... (mistermovie.it)

Ben Miles (Peter Townsend) Matt Smith (Principe Filippo di Edimburgo) Vanessa Kirby (Principessa Margaret) Jared Harris (Re Giorgio VI) Victoria Hamilton (Regina Elisabetta, la Regina Madre) Eileen ... (screenweek.it)