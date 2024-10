Milan-Napoli, esclusione pesantissima dai titolari: la decisione a sorpresa (Di lunedì 28 ottobre 2024) esclusione eccellente dai titolari di Milan-Napoli: la decisione nell’allenamento di rifinitura spiazza davvero tutti Si avvicina l’ora x del match di San Siro, che ha scatenato più di una polemica. All’appello mancheranno certamente Theo Hernandez e Reijnders, che dovranno scontare le due squalifiche non scontate contro il Bologna a causa del rinvio. Oltre il danno, però, anche la beffa. Infatti, il difensore Gabbia si è dovuto fermare per un risentimento muscolare. Fonseca dovrà rivedere i piani della sua difesa. Ma nelle ultime ore, dopo la rifinitura, sembra che il tecnico portoghese abbia escluso dagli undici titolari del Milan anche la stella più preziosa della rosa: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, Leao partirà solamente dalla panchina. Spazionapoli.it - Milan-Napoli, esclusione pesantissima dai titolari: la decisione a sorpresa Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)eccellente daidi: lanell’allenamento di rifinitura spiazza davvero tutti Si avvicina l’ora x del match di San Siro, che ha scatenato più di una polemica. All’appello mancheranno certamente Theo Hernandez e Reijnders, che dovranno scontare le due squalifiche non scontate contro il Bologna a causa del rinvio. Oltre il danno, però, anche la beffa. Infatti, il difensore Gabbia si è dovuto fermare per un risentimento muscolare. Fonseca dovrà rivedere i piani della sua difesa. Ma nelle ultime ore, dopo la rifinitura, sembra che il tecnico portoghese abbia escluso dagli undicidelanche la stella più preziosa della rosa: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, Leao partirà solamente dalla panchina.

