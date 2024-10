Masters 1000 Parigi-Bercy | Sonego spreca Jarry si regala Alcaraz

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Lorenzoesce di scena al primo turno aldi. Il torinese cede in due set al cileno Nicolascon il punteggio di 7-6(4) 6-3. Parziale di apertura deciso alla fine dei conti da un doppio fallo dial primo punto del tie-break, che scioglieche conserva il vantaggio vincendo un pesante primo set. Le occasioni per l’azzurro arrivano tutte insieme in avvio di secondo parziale. Il cileno risale da 0-40 nel game di apertura e va avanti di un break nel gioco successivo. Sul 2-0salva altre cinque palle break e mette in ghiaccio il match sul 3-0. Sono 8 chance di break salvate su 8 concesse dal numero 37 del mondo, che ha avuto sempre al suo fianco l’aiuto del servizio (77% sulla prima e 73% sulla seconda).