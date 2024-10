Abruzzo24ore.tv - Mammografia guasta: utenti dirottate al lontano ospedale di Penne

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Pescara - Le pazienti del Santo Spirito saranno trasferite aper lafino alla riparazione del dispositivo fuori uso. Problemi tecnici all'Santo Spirito di Pescara: il macchinario per la, ormai obsoleto, ha subito un guasto e sarà fuori servizio per circa venti giorni. Durante questo periodo, la direzione sanitaria ha deciso di spostare le pazienti presso l’di, dove il dispositivo è pienamente funzionante. Anche il presidio sanitario di Pescara Nord rimane operativo per questo tipo di esami, garantendo un'alternativa alle pazienti colpite dal disagio. Secondo quanto comunicato dalla Asl di Pescara, la riparazione del macchinario è già stata pianificata, ma richiederà qualche settimana a causa della sua vetustà .