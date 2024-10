Abruzzo24ore.tv - Libri di testo: Santangelo, trasferiti ai comuni 4 mln per rimborso alle famiglie

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L'Aquila - Ammontano a circa 4 milioni di euro le risorse che la Regione Abruzzo ha trasferito aiabruzzesi per ildeidi, totale o parziale,per l’anno scolastico 2024/2025. Lo rende noto l’assessore all’Istruzione, Roberto, dopo che gli uffici regionali con un apposito provvedimento hanno disposto il trasferimento dei fondi aiabruzzesi. “Nel giro di qualche giorno dopo gli adempimenti della Ragioneria regionale – spiega l’assessore– i soldi saranno a disposizione dei singoli, secondo il riparto che ha approvato la Giunta regionale, che potranno disporre la liquidazione in favore delle. Si tratta di una misura particolarmente attese dche hanno affrontato all’inizio dell’anno scolastico una spesa rilevante per garantire idiai propri figli.