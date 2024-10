L’episodio. Gazzarra post gara. Protagonista il vice (Di lunedì 28 ottobre 2024) Momenti di tensione nel post-partita di Sasso Marconi-Pistoiese. Qualche minuto dopo la fine del match, nei pressi degli spogliatoi si è creato un piccolo parapiglia che ha visto coinvolti alcuni membri dello staff tecnico arancione e i giocatori del Sasso Marconi. Tra i più agitati il vice allenatore della Pistoiese Felice Ragone, che era stato espulso nel corso del primo tempo per qualche parola di troppo nei confronti del direttore di gara. Ragone si è avvicinato allo spogliatoio dei locali, i quali hanno reagito respingendolo indietro. Non è chiaro il motivo, fatto sta che è nato un parapiglia che ha visto protagonisti i giocatori del Sasso Marconi, oltre ad alcuni membri dello staff e della dirigenza arancione, intervenuti per tranquillizzare Ragone e riportare l’ordine. Sport.quotidiano.net - L’episodio. Gazzarra post gara. Protagonista il vice Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Momenti di tensione nel-partita di Sasso Marconi-Pistoiese. Qualche minuto dopo la fine del match, nei pressi degli spogliatoi si è creato un piccolo parapiglia che ha visto coinvolti alcuni membri dello staff tecnico arancione e i giocatori del Sasso Marconi. Tra i più agitati ilallenatore della Pistoiese Felice Ragone, che era stato espulso nel corso del primo tempo per qualche parola di troppo nei confronti del direttore di. Ragone si è avvicinato allo spogliatoio dei locali, i quali hanno reagito respingendolo indietro. Non è chiaro il motivo, fatto sta che è nato un parapiglia che ha visto protagonisti i giocatori del Sasso Marconi, oltre ad alcuni membri dello staff e della dirigenza arancione, intervenuti per tranquillizzare Ragone e riportare l’ordine.

L’episodio. Gazzarra post gara. Protagonista il vice

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gazzarra nella prima serata di ieri, martedì 15 ottobre 2024, nel centro di Orbassano. In via Castellazzo una coppia ha litigato in casa e, quando la donna è scesa in strada salendo in auto e ... (torinotoday.it)

In questo comunicato, la società ha voluto chiarire le circostanze di un episodio avvenuto durante la gara, ribadendo il proprio impegno a difendere la reputazione del club e del suo Presidente ... (informazione.it)

La serata di Douglas Luiz, cominciata con la vittoria della sua Juventus contro la Lazio, è finita malissimo. Al ritorno a casa, come riportato da Gazzetta.it, il centrocampista ha trovato la ... (tuttomercatoweb.com)