Le nuove sfide dei medici. Giuramento dei neolaureati e medaglie d’oro ai ’decani’: "Basta violenze sui sanitari" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Quarantuno nuovi medici più tre odontoiatri hanno giurato ieri, secondo i precetti di Ippocrate, al Charlie urban hotel, tenuti ’a battesimo’ dai decani della professione: 19 iscritti ormai pensionati che festeggiavano invece i 50 anni dalla laurea. E’ così che l’Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Pesaro e Urbino ha voluto celebrare un passaggio importante nella vita degli iscritti e della stessa società, dove la sanità riveste un ruolo sempre più importante nella vita del cittadino. Nella sua relazione il presidente Paolo Maria Battistini è partito dal tema delle violenze nei confronti dei sanitari data la recente pubblicazione del Decreto legge numero 137 che prevede condanne importanti per chi si macchia di aggressioni in corsia. Ilrestodelcarlino.it - Le nuove sfide dei medici. Giuramento dei neolaureati e medaglie d’oro ai ’decani’: "Basta violenze sui sanitari" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Quarantuno nuovipiù tre odontoiatri hanno giurato ieri, secondo i precetti di Ippocrate, al Charlie urban hotel, tenuti ’a battesimo’ dai decani della professione: 19 iscritti ormai pensionati che festeggiavano invece i 50 anni dalla laurea. E’ così che l’Ordine deie odontoiatri della provincia di Pesaro e Urbino ha voluto celebrare un passaggio importante nella vita degli iscritti e della stessa società, dove la sanità riveste un ruolo sempre più importante nella vita del cittadino. Nella sua relazione il presidente Paolo Maria Battistini è partito dal tema dellenei confronti deidata la recente pubblicazione del Decreto legge numero 137 che prevede condanne importanti per chi si macchia di aggressioni in corsia.

Le nuove sfide dei medici. Giuramento dei neolaureati e medaglie d’oro ai ’decani’: "Basta violenze sui sanitari"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Facebook WhatsApp Twitter La recente iniziativa della giunta regionale della Basilicata ha avviato un significativo processo di ristrutturazione della medicina territoriale. Le nuove misure, delineate per garantire un accesso equo e paritario ... (Gaeta.it)

L’opposizione parla di meno di un miliardo in manovra, ma il ministero conferma: «Solo nel 2025 ci saranno 2 miliardi e 366 milioni in più». Presto 30.000 assunzioni. Studenti valutati dopo i primi sei mesi di corsi. Il governo non fa cassa con ... (Laverita.info)

L’Ordine ha voluto celebrare i suoi iscritti facendo il punto sui problemi "Bene il Decreto sulle aggressioni. No a invasioni di campo dagli infermieri". (ilrestodelcarlino.it)

Sono 530 i giovani medici e odontoiatri che lunedì 28 ottobre (ore 10) si ritroveranno alla Sala Newton di Città della Scienza per il Giuramento di Ippocrate. «Un momento ... (msn.com)

Cronaca: Zuccarelli: «Questi ragazzi saranno chiamati a grandi sfide» Sono 530 i giovani medici e odontoiatri che lunedì 28 o ... (cilentonotizie.it)