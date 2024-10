Nerdpool.it - LA PIÙ BRAVA di Carolina Bandinelli: recensione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La piùdiedito Nutrimenti, è un romanzo psicologico e di formazione. Attraverso cui Emma Sestieri, la nostra protagonista, ci accompagna nella narrazione di episodi intimi e drammatici, che l’hanno trasformata. Un viaggio interiore e psicologico in cui il flusso di coscienza, flashback e monologhi interiori porteranno Emma, a porsi molte domande e interrogativi sulla propria vita, ai quali, non sarà facile trovare una risposta. Trama Emma Sestieri ha 36 anni, di origini italiane, vive da expat a Londra ormai da dodici anni. Una mattina si sveglia e acquisisce la consapevolezza di essere ormai adulta. Ha un lavoro stabile in una buona Università, un compagno stabile e sta per comprare casa. Ora pensieri fissi sono l’arredamento di casa, le prime rughe sul viso. Quello che per anni ha chiamato futuro adesso è presente.