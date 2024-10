La Ferragni ci mette una pezza: “Nuovo amministratore per la sua azienda”. Ecco chi è (Di lunedì 28 ottobre 2024) Claudio Calabi, manager di grande esperienza in ristrutturazioni e rilanci aziendali e con un passato in Italtel-Psc e Rcs, sarà nominato amministratore unico di Fenice, società chiave del gruppo Ferragni. Questo quanto riferisce il Corriere della Sera, secondo cui l’obiettivo è “rimettere in carreggiata l’azienda proprietaria dei marchi Chiara Ferragni, trovare un’intesa con i soci terzi e dare una prospettiva al business dopo l’ondata travolgente del caso Balocco”. Leggi anche: Chiara Ferragni: la resa dei conti nell’impero economico dell’ex regina del l’influencer Il capitale di Fenice Srl è ripartito tra Ferragni (32,5%), Paolo Barletta (40%) e Pasquale Morgese (27,5%). Thesocialpost.it - La Ferragni ci mette una pezza: “Nuovo amministratore per la sua azienda”. Ecco chi è Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Claudio Calabi, manager di grande esperienza in ristrutturazioni e rilancili e con un passato in Italtel-Psc e Rcs, sarà nominatounico di Fenice, società chiave del gruppo. Questo quanto riferisce il Corriere della Sera, secondo cui l’obiettivo è “rire in carreggiata l’proprietaria dei marchi Chiara, trovare un’intesa con i soci terzi e dare una prospettiva al business dopo l’ondata travolgente del caso Balocco”. Leggi anche: Chiara: la resa dei conti nell’impero economico dell’ex regina del l’influencer Il capitale di Fenice Srl è ripartito tra(32,5%), Paolo Barletta (40%) e Pasquale Morgese (27,5%).

