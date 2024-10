Anteprima24.it - JuveCaserta, tanto rammarico per la sconfitta di Ravenna

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiC’ènellasubita dalla Paperdi sul campo dinella settima giornata di andata del campionato di serie B nazionale. Coach Cagnazzo, a causa di una situazione falli certamente complicata (3 a testa per Diouf – rimasto complessivamente in campo solo 15? – e Laganà già nei primi due periodi) è stato costretto a forzare le rotazioni ed a perdere aggressività difensiva e quella linearità di gioco in attacco che aveva contraddistinto le fasi iniziali del confronto. Ai fini del punteggio finale, a fare la differenza sono stati soprattutto i tanti tiri liberi concessi ai padroni di casa (ben 27 contro i 13 degli ospiti), determinanti in una gara in cui gli ospiti hanno realizzato con la stessa percentuale complessiva dei padroni di casa (47%), ma con un 52% da tre (13/25) a fronte di un 24% deiti (7/29).