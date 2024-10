Israele, Netanyahu: “Iran sta creando bombe nucleari per distruggerci” (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Iran ha intenzione di fabbricarsi una "scorta'" di bombe nucleari con l'obiettivo di distruggere Israele. Lo ha dichiarato L'articolo Israele, Netanyahu: “Iran sta creando bombe nucleari per distruggerci” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Israele, Netanyahu: “Iran sta creando bombe nucleari per distruggerci” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'ha intenzione di fabbricarsi una "scorta'" dicon l'obiettivo di distruggere. Lo ha dichiarato L'articolo: “staper” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Israele, Netanyahu: “Iran sta creando bombe nucleari per distruggerci”

