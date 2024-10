Gaeta.it - Intervento chirurgico innovativo a Teramo: risolto un triplo aneurisma dell’aorta senza incisioni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’eccellente notizia arriva dall’ospedale Mazzini di, dove è stato effettuato undi grande importanza per la salute pubblica. L’equipe diretta dal Dottor Gabriele Pagliariccio ha portato a termine con successo una procedura mini-invasiva per curare un grave caso diaddominale e delle arterie iliache. L’ha segnato un importante traguardo per l’ospedale, essendo il primo di questo genere realizzato in Abruzzo con tecniche così avanzate. L’: una procedura all’avanguardia Il paziente, un uomo di 64 anni originario di Giulianova, ha beneficiato di una tecnica innovativa che ha permesso di evitare il classico approccio