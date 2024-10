Incidente in Ciociaria, scontro tra auto e due moto: un ferito grave (Di lunedì 28 ottobre 2024) Secondo quanto ricostruito a bordo delle motociclette viaggiavano due fratelli, uno dei quali, un 63enne, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, nato a Casalvieri, provincia di Frosinone, ma residente in Irlanda, ha riportato in seguito alla caduta diverse fratture e ha battuto la testa sull'asfalto. Fanpage.it - Incidente in Ciociaria, scontro tra auto e due moto: un ferito grave Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Secondo quanto ricostruito a bordo delleciclette viaggiavano due fratelli, uno dei quali, un 63enne, è rimastomente. L'uomo, nato a Casalvieri, provincia di Frosinone, ma residente in Irlanda, ha riportato in seguito alla caduta diverse fratture e ha battuto la testa sull'asfalto.

Incidente in Ciociaria, scontro tra auto e due moto: un ferito grave

