Il film ci trasporta nella tormentata esistenza del genio letterario boemo di lingua tedesca arriverà nei cinema italiani dal 31 ottobre con Wanted Cinema.

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Grazie all’amore, l’ultimo anno di vita di Franz Kafka diventa il più felice. Fino a quel momento, non aveva mai conosciuto l’intimità, bloccato dalla tubercolosi e da una famiglia oppressiva. L’incontro con Dora Diamant, una donna saggia e vivace, cambia tutto: lei lo accetta per quello che è, e lui fa lo stesso con lei. Si incontrano nel 1923 sulla costa del Mar Baltico, dove lui si sta riprendendo e lei lavora in un centro sociale ebraico. Decidono di trasferirsi a Berlino, e quando la salute di Franz peggiora, si spostano in un sanatorio in Austria. Un anno do-po, Franz muore, ma il ricordo del loro amore resterà con Dora per sempre. L’amore secondo Kafka, diretto da Judith Kaufmann e Georg Maas, è tratto dal libro “Die Herrlichkeit des Lebens” di Michael Kumpfmüller.