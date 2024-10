Google Pixel 10 e Pixel 11 dovrebbero avere delle funzioni top molto attese (Di lunedì 28 ottobre 2024) Arrivano le prime indiscrezioni sulle funzionalità software di Google Pixel 10 e Pixel 11 e molte di queste sono davvero sorprendenti. L'articolo Google Pixel 10 e Pixel 11 dovrebbero avere delle funzioni top molto attese proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Google Pixel 10 e Pixel 11 dovrebbero avere delle funzioni top molto attese Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Arrivano le prime indiscrezioni sulle funzionalità software di10 e11 e molte di queste sono davvero sorprendenti. L'articolo10 e11topproviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 10 e Pixel 11 dovrebbero avere delle funzioni top molto attese

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

C'è una piccola novità che riguarda Nest Hub, Nest Audio e Google Pixel Tablet. Scopriamo insieme di cosa si tratta L'articolo Google introduce un nuovo suono per Nest Hub, Nest Audio e Pixel Tablet proviene da TuttoAndroid. (Tuttoandroid.net)

A differenza di altri flagship, i Google Pixel 9 Pro non supportano gli sfondi nell'always-on display, nonostante un pannello LTPO OLED. L'articolo Google Pixel 9 Pro: niente sfondi nell’Always-on display, nonostante i pannelli LTPO proviene da ... (Tuttoandroid.net)

Un recente leak suggerirebbe notevoli passi in avanti nelle prestazioni dei futuri Google Pixel 10 e Pixel 11. (msn.com)

A quanto pare, Google prevede che il Tensor G5 della serie Pixel 10 e il Tensor G6 della serie Pixel 11 non saranno in grado di tenere il passo con i chip di punta di MediaTek, Qualcomm e Apple al ... (notebookcheck.it)

Google's upcoming Pixel 10 and Pixel 11 phones could feature some exciting software tricks—and we've already got a list! (androidauthority.com)