“Flux, flussi di musica creativa” alla Città del Teatro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Cascina (Pisa), 28 ottobre 2024 - Il leggendario pianista Franco D’Andrea col nuovo progetto a fianco di altre due istituzioni del jazz: Roberto Gatto e Gabriele Evangelista; la contrabbassista Federica Michisanti, che dopo aver sbancato al Top Jazz 2023 arriva in quartetto con special guest il celebre clarinettista Louis Sclavis; il trombonista Samuel Blaser, riconosciuto tra i più influenti innovatori del panorama attuale, in un live che mixa sapientemente rock econtemporanea. Ladeldi Cascina, a Pisa, si trasforma in osservatorio sul jazz più sperimentale con l’edizione 2024 di "di": 4 serate per 8 concerti tra fermenti contemporanei, nuove avanguardie e alcuni tra gli artisti più autorevoli della scena italiana e internazionale per fare il punto sullo stato dell’arte con lo sguardo rivolto al futuro.