Lanazione.it - Fiesole, Angelo Branduardi in concerto con ‘Confessioni di un malandrino’

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 28 ottobre 2024 - Prenderà il via giovedì 31 ottobre al Teatro dicon ildila prima edizione dell’Autunno Fiesolano, dieci serate di musica, teatro e spettacoli letterari, che insieme alla Primavera Fiesolana si propongono come estensione fisica e temporale dell’Estate Fiesolana, il più antico festival all’aperto d’Italia, creando un continuum nell’offerta culturale di. I biglietti (40,25 e 51,75 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodi.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana. In duo col polistrumentista Fabio Valdemarin, suo compagno di viaggio da molti anni,proporrà “Confessioni di un malandrino”,in cui rivisiterà, in una versione particolare, i suoi brani più celebri.