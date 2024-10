Fast Animals and Slow Kids | La musica oltre lo spazio e il tempo

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È finalmente disponibile Hotel Esistenza, il nuovo (e settimo) album deiAnd, uscito venerdì 25 ottobre (Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe). Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) ci regalano 11 tracce che sembrano indagare lo scorrere dele l’arrivo di una certa consapevolezza. Anche se Aimone precisa che c’è molto di più. «Utilizziamo laper fare la cronistoria di noi stessi. – commenta – A noi piace pensare che, quando vorremo rivedere come eravamo da ragazzini, ci basterà ascoltare i nostri dischi. Tutti gli album sono conranei, ci rappresentano in quel momento storico e anche per questo c’è tanta differenza tra un disco e l’altro. Per noi è crescitale, perché ogni album parla di noi nel momento in cui lo stiamo scrivendo.