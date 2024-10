Esplosione Toyota, domani i funerali di Fabio Tosi. La fidanzata: “Che ovunque risuoni l’amore” (Di lunedì 28 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUn ultimo saluto “degno, gentile ma potente”, e che “risuoni ovunque l’amore per lui”. Così, in un sentito messaggio sul proprio profilo Instagram, Benedetta Pirini, fidanzata di Fabio Tosi, uno dei due operai morti nell’Esplosione alla Bolognatoday.it - Esplosione Toyota, domani i funerali di Fabio Tosi. La fidanzata: “Che ovunque risuoni l’amore” Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUn ultimo saluto “degno, gentile ma potente”, e che “per lui”. Così, in un sentito messaggio sul proprio profilo Instagram, Benedetta Pirini,di, uno dei due operai morti nell’alla

Esplosione Toyota, domani i funerali di Fabio Tosi. La fidanzata: “Che ovunque risuoni l’amore”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Camera ardente aperta oggi pomeriggio e domani mattina, prima dell’ultimo saluto alla chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Castenaso ... (bolognatoday.it)

In un lungo post su Facebook il dolore della fidanzata dell’operaio scomparso. Poi l’invito per l’ultimo saluto oggi in camera ardente. Domani funerali a Castenaso ... (msn.com)

La camera ardente oggi dalle 16 a Castenaso. Il funerale martedì 29 alla Chiesa della Madonna del Buon Consiglio ... (msn.com)

La Procura di Bologna ha conferito questa mattina l'incarico a un consulente informatico (dottor Michele Sacchetti) per svolgere tutti gli accertamenti necessari sui server e sugli apparecchi informat ... (msn.com)

Si chiamavano Lorenzo Cubello, 37 anni, e Fabio Tosi, 34 anni, i due operai della Toyota Material Handling di Bologna morti ieri pomeriggio a causa di ... (msn.com)