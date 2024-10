Quotidiano.net - Elezioni Usa 2024: le notizie del 28 ottobre

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 otttobre– A poco più di una settimana dal giorno del voto, Donald Trump sfida i suoi avversari da New York, una delle roccaforti dei democratici americani: l’ex presidente ha tenuto un comizio-show incendiario al Madison Square Garden. "Sono qui oggi con un messaggio di speranza: con il vostro voto metterò fine all'inflazione, farò tornare il sogno americano", ha promesso il tycoon dal palco. Con lui la moglie Melania Trump, ma anche alcune star: il wrestler Hulk Hogan, l'ex conduttore ultraconservatore di Fox News Tucker Carlson e il comico Tony Hinchcliffe, che ha acceso forti polemiche con il suo monologo, infarcito di insulti razzisti contro i portoricani. NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 27: Republican presidential nominee, former U.S. President Donald Trump speaks at a campaign rally at Madison Square Garden on October 27,in New York City.