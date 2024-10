Educare al sesso nelle scuole è solo business (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Comune di Milano ha presentato un progetto per gli istituti superiori organizzato con la Durex. Un’azienda che vende preservativi. Non è il benessere dei più giovani l’obiettivo ma banalizzare l’atto erotico. Così aumentano gravidanze, aborti e rischio di malattie. Laverita.info - Educare al sesso nelle scuole è solo business Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Comune di Milano ha presentato un progetto per gli istituti superiori organizzato con la Durex. Un’azienda che vende preservativi. Non è il benessere dei più giovani l’obiettivo ma banalizzare l’atto erotico. Così aumentano gravidanze, aborti e rischio di malattie.

Educare al sesso nelle scuole è solo business

