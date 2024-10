Biccy.it - Edoardo Zaggia e Alberto Sacco coppia nella vita e in tv: “La nostra forza insieme”

(Di lunedì 28 ottobre 2024)da due anni a questa parte hanno ereditato da Dario Cassini e Gabriele Cirilli la conduzione di Most Ridiculous (in onda su Comedy Central su Sky) e in occasione dell’uscita della nuova stagione hanno rilasciato un’intervista a Gay.it. I due, infatti, oltre a collaborare in tv e sui social, sono anche unareale. “La?” – si è chiesto– “È strano doversi auto analizzare, perché sembra che ci vogliamo auto-incensare, però forse direi la genuinità, che è l’aggettivo che userebbe mia nonna“. Aggettivo concordato anche da: “Volevo dirlo anche io! Come se fossimo dei concorrenti del Grande Fratello: “Io so’ genuina!”“. A domanda diretta di Luca Diana: “come riuscite a bilanciare sfera personale e lavoro?“,edsi sono mostrati d’accordo: “Non la dividiamo. È tutto un’insalata di riso.