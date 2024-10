Liberoquotidiano.it - "Dossieraggio? Spero trovino anche me": Gasparri lascia Parenzo senza parole | Video

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un nuovo scandalo dossier, quello esploso a Milano. Una vicenda che coinvolge molti nomi noti, dalla politica allo spettacolo. Dossier commissionati all'agenzia investigativa Equalize srl. Un caso dalle implicazioni potenzialmente enormi. E della vicenda se ne parla a L'aria che tira, il programma condotto da Davidsu La7, la trasmissione è quella di lunedì 28 ottobre, ospite in studio ecco Maurizio. "Lei è spiato o no?", chiede. "No, purtroppo no. Poi questa è una cosa molto milanese, molto lombarda. Almeno stando ai nomi", replica. Però 800mila accessi", sottolinea il conduttore. "Protesto a nome degli esclusi:me, perché altrimenti sarebbe una condizione", riprende, scegliendo il registro dell'ironia.  Archiviata la battuta,passa a un'analisi più strutturata.