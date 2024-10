Quotidiano.net - Diversificazione dei portafogli d’investimento

(Di lunedì 28 ottobre 2024) RISPARMIARE non è facile, specialmente di questi tempi, ma ancora peggio è perdere quanto messo da parte negli anni con i sacrifici per la scelta sbagliata degli investimenti. Nessuno purtroppo può sapere come andranno i tassi, i mercati o il Pil in anticipo così come una singola azione o un singolo bond. Per questo è fondamentale diversificare i propri investimenti non mettendo tutto, come le uova, nello stesso paniere. Inoltre, riprendendo l’esempio fatto dalla scheda informativa sull’educazione finanziaria preparata da Edufin e Fabi – il sindacato dei bancari guidato da Lando Maria Sileoni (nella foto a fianco)– se pensiamo a una partita di calcio e a un allenatore che schiererà più attaccanti per aumentare le possibilità di segnare si esporrà però anche al rischio di subire una rete. Ecco, questo vale anche quando si parla di investimenti.