Ilrestodelcarlino.it - Derby, forze dell’ordine nel mirino. Poliziotto e carabiniere in ospedale: "Dal governo silenzio assordante"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Unaggredito alle spalle, con una mazzata sul collo, uncolpito con un pugno in faccia (entrambi sono finiti al pronto soccorso), altri colleghi della Questura e dell’Arma feriti dal lancio di bottiglie e oggetti vari al termine della partita. Ferito anche un cittadino con una bottigliata alla testa. Dopo ilSassuolo-Modena al Mapei Stadium, con scontri, fuori dallo stadio, tra canarini e un gruppo di stranieri al termine della partita, emergono ora nuovi particolari: non solo unferito, ma diverse aggressioni. In un caso, unin borghese che stava riprendendo i tifosi è stato aggredito da dietro, con una mazzata sul collo inferta forse con un’asta bandiera o un bastone, si è rialzato e ha ricevuto un’altra botta sempre dietro il collo: gli occhiali si sono rotti e il giubbotto si è strappato. Lui è finito in