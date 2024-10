Dal Washington Post al Los Angeles Times: Cosa succede ai giornali americani in queste elezioni? (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prima il Los Angeles Times. Poi il Washington Post. Nello sprint finale verso il voto presidenziale per la Casa Bianca tra i grandi giornali americani, o meglio i loro proprietari, è scattata invece una corsa a ritroso. Una fuga verso l’agnosticismo alle urne che ha destato un crescendo di allarme, per il rischio di intimidazione, o interessato disimpegno, davanti allo spettro di un nuovo possibile successo di uno dei due candidati. Di quel Donald Trump che ha aPostrofato i media non allineati con lui, oggi come ieri, “nemici del popolo”. Che ha sbandierando il ricorso a esercito e procuratori federali contro proteste sociali e avversari o critici identificati alla stregua “nemici interni”, di quinte colonne più pericolose di nazioni avversarie. Che ai comizi di regola invoca azioni quali togliere la licenza Tv alla rete Cbs, colpevole di non accogliere le sue richieste. Metropolitanmagazine.it - Dal Washington Post al Los Angeles Times: Cosa succede ai giornali americani in queste elezioni? Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prima il Los. Poi il. Nello sprint finale verso il voto presidenziale per la Casa Bianca tra i grandi, o meglio i loro proprietari, è scattata invece una corsa a ritroso. Una fuga verso l’agnosticismo alle urne che ha destato un crescendo di allarme, per il rischio di intimidazione, o interessato disimpegno, davanti allo spettro di un nuovo possibile successo di uno dei due candidati. Di quel Donald Trump che ha arofato i media non allineati con lui, oggi come ieri, “nemici del popolo”. Che ha sbandierando il ricorso a esercito e procuratori federali contro proteste sociali e avversari o critici identificati alla stregua “nemici interni”, di quinte colonne più pericolose di nazioni avversarie. Che ai comizi di regola invoca azioni quali togliere la licenza Tv alla rete Cbs, colpevole di non accogliere le sue richieste.

Dal Washington Post al Los Angeles Times: Cosa succede ai giornali americani in queste elezioni?

