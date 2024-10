Da zero a tre figli in un solo giorno, la storia di Rachael e Paul: “Con i nostri figli è stato amore a prima vista” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo anni di tentativi falliti, la coppia inglese ha deciso d'intraprendere la strada dell'adozione, trovandosi nel giro di un pomeriggio a fare i conti con la prospettiva di vedersi affidare tre bambini, di cui un bebè che ancora doveva nascere. Rachael, la madre, ha recentemente raccontato l'incredibile storia della sua famiglia: "All'inizio siamo rimasti spiazzati, ma abbiamo deciso di andare fino in fondo". Fanpage.it - Da zero a tre figli in un solo giorno, la storia di Rachael e Paul: “Con i nostri figli è stato amore a prima vista” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo anni di tentativi falliti, la coppia inglese ha deciso d'intraprendere la strada dell'adozione, trovandosi nel giro di un pomeriggio a fare i conti con la prospettiva di vedersi affidare tre bambini, di cui un bebè che ancora doveva nascere., la madre, ha recentemente raccontato l'incredibiledella sua famiglia: "All'inizio siamo rimasti spiazzati, ma abbiamo deciso di andare fino in fondo".

