Lettera43.it - Cucine a gas, oltre 12 mila morti in Italia ogni anno: lo studio in Europa

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 12.706ni muoiono per effetto dell’inquinamento domestico dellea gas. È quanto emerge da unodell’European Public Health Alliance (Epha), secondo cui più di 40persone perdono la vita nel vecchio continente per malattie collegabili all’uso di tali fornelli. Il doppio rispetto agli incidenti automobilistici. «La portata del problema è molto peggiore di quanto ci aspettassimo», ha spiegato al Guardian l’autrice principale della ricerca Juana María Delgado-Saborit, direttrice del laboratorio sulla salute ambientale all’Università Jaume I nella comunità di Valencia. Si muore principalmente per malattie cardiache e polmonari legate non solo al biossido di azoto, ma anche al monossido di carbonio e benzene. A rischio soprattutto chi cucina in ambienti scarsamente ventilati e predilige una cottura prolungata.