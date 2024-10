Gamberorosso.it - Come stanno lavorando gli scienziati per salvare uno degli alberi da frutto più importanti degli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Una nuova startup dedicata alle biotecnologie ha piantato 2.500 piantine di castagno transgenico in una fattoria di sua proprietà nello stato di New York. Quella messa in atto da American Castanea si tratterebbe della prima specie di albero mai riportata in vita dall'estinzione funzionale. I germogli, oggi non più alti di mezzo metro, sono probabilmente campioni dei primigeneticamente modificati da prendere in considerazione per l'approvazione normativa federalestrumento per il ripristino ecologico. Glichea questa soluzione pensano che la reintroduzione su larga scala di un castagno americano Ogm, resistente alla malattia, potrebbe anche diventare un modello virtuoso per combattere il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità.