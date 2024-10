Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Masnada passa all'Astana Qazaqstan Team

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 – Nel 2025 l'parlerà sempre più italiano e lo farà grazie all'ennesimo colpo tricolore battuto per il 2025: a partire dall'anno prossimo, infatti, Faustosi unirà alla formazione kazaka. I dettagli Il classe '93 lascerà così la Soudal Quick-Step e inizierà una nuova avventura, firmando un contratto annuale, con l'obiettivo di regalarsi una nuova parte di carriera nel segno di un progetto allettante. "Se solo poche settimane fa mi avessero detto che l'anno prossimo sarei entrato in questa squadra World Tour non ci avrei creduto. Sono entusiasta di avere questa opportunità e di raggiungere una formazione così blasonata e rispettata, nella quale dopo due stagioni difficili spero di poter fissare nuovi obiettivi.