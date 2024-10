Gaeta.it - Campagnano di Roma: La Capitale Italiana dello Street Food Dall’1 al 3 Novembre 2024

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 1 al 3disi trasformerà nell’epicentro della gastronomia di strada, ospitando il TTSTour, un evento che promette di deliziare i palati di residenti e turisti. Sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale, il borgo storico, famoso per i suoi paesaggi naturali e il suo patrimonio culturale, si prepara ad accogliere una tre giorni di festa dedicata al cibo di strada, musica e divertimento. Una location suggestiva per un evento unicodi, incastonato tra il lago di Martignano e il Parco regionale di Veio, offre un ambiente magico, ideale per un evento che esalta il buon cibo e l’aggregazione sociale. La centralissima Piazza Regina Elena sarà il cuore pulsante di questa manifestazione, dove l’atmosfera si trasformerà in un grande ristorante all’aperto.