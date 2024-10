Bologna, esplosione alla Toyota: chiesta una consulenza sui server dell’azienda (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Procura di Bologna ha richiesto una consulenza tecnica sulle apparecchiature elettroniche dell’azienda Toyota Material Handling, teatro dell’esplosione avvenuta il 23 ottobre che ha provocato la morte di due operai e il ferimento di altri undici. La pm ha affidato l’incarico al consulente informatico Michele Sacchetti, che dovrà esaminare i dispositivi sequestrati dai carabinieri per accertare le cause dello scoppio. L’obiettivo è quello di esaminare server e apparecchiature informatiche dell’azienda per verificare la presenza di eventuali anomalie o malfunzionamenti che potrebbero aver innescato l’esplosione. Tra i compiti dell’esperto figura anche l’analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, il cui esame sarà determinante per comprendere la dinamica dei fatti. Lettera43.it - Bologna, esplosione alla Toyota: chiesta una consulenza sui server dell’azienda Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Procura diha richiesto unatecnica sulle apparecchiature elettronicheMaterial Handling, teatro dell’avvenuta il 23 ottobre che ha provocato la morte di due operai e il ferimento di altri undici. La pm ha affidato l’incarico al consulente informatico Michele Sacchetti, che dovrà esaminare i dispositivi sequestrati dai carabinieri per accertare le cause dello scoppio. L’obiettivo è quello di esaminaree apparecchiature informaticheper verificare la presenza di eventuali anomalie o malfunzionamenti che potrebbero aver innescato l’. Tra i compiti dell’esperto figura anche l’analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, il cui esame sarà determinante per comprendere la dinamica dei fatti.

